    09 Ekim 2018, Salı

    BURSASPOR

    Bursaspor’da affedilen Yusuf ve Furkan antrenmanda

    Bursaspor’da Yusuf ve Furkan antrenmanda
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 09.10.2018

    ’da Ankaragücü galibiyetinin ardından affedilen ve antrenmanda yer aldı.

    Yeşil-beyazlılar, 'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıkları iki günlük izinin ardından bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman geniş alanda yapılan kontrol pas oyunuyla devam etti. Sakatlıkları devam eden Henri Saivet ve 'un tedavilerine devam edildi.

    Öte yandan 'da Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından 3 hafta kadro dişi bırakılan ve Ankaragücü galibiyetinin ardından affedilen ve akşam antrenmanında yer aldı. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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