    10 Ekim 2018, Çarşamba

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

    Bursasporda Galatasaray maçı hazırlıkları
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 10.10.2018

    , 'in 9. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 dakika sürdü.

    Antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Geniş alanda gerçekleştirilen pas pres çalışmasının ardından futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

    , akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.



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