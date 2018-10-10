Bursasporda Galatasaray maçı hazırlıkları

10 Ekim 2018, Çarşamba
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Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 dakika sürdü.
Antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Geniş alanda gerçekleştirilen pas pres çalışmasının ardından futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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