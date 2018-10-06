    06 Ekim 2018, Cumartesi

    BURSASPOR

    Bursaspor zor virajda

    Bursaspor zor virajda
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Ligde galibiyeti bulunmayan, 6 eksikli , önünde bugün kötü gidişata ‘dur’ demek için sahaya çıkacak

    'e kötü bir başlangıç yapan spor, bugün karşısında yeni bir seri başlatmanın peşinde olacak. Yeşil beyazlılar, bu sezon galibiyetle tanışamazken geride kalan 7 maçın 5'inden beraberlik, 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Bursa, son maçlarda rakibine üstünlüğü ile göze çarpıyor. , son 8 Süper Lig maçında kardeş kulübü olarak ilan ettiği rakibine kaybetmedi. 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Kritik maç öncesi Bursa'da eksikler de dikkat çekiyor. Cezalı Badji ve Atanasov'un yanı sıra sakat Saivet, ile kadro dışı kalan , Yusuf Erdoğan maçta oynayamayacak.

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