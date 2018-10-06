Bursaspor zor virajda
Ligde galibiyeti bulunmayan, 6 eksikli Timsah, Ankaragücü önünde bugün kötü gidişata ‘dur’ demek için sahaya çıkacak
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Bursaspor, bugün Ankaragücü karşısında yeni bir seri başlatmanın peşinde olacak. Yeşil beyazlılar, bu sezon galibiyetle tanışamazken geride kalan 7 maçın 5'inden beraberlik, 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Bursa, son maçlarda rakibine üstünlüğü ile göze çarpıyor. Timsah, son 8 Süper Lig maçında kardeş kulübü olarak ilan ettiği rakibine kaybetmedi. 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Kritik maç öncesi Bursa'da eksikler de dikkat çekiyor. Cezalı Badji ve Atanasov'un yanı sıra sakat Saivet, Tunay Torun ile kadro dışı kalan Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan maçta oynayamayacak.
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