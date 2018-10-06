Maç Sonucu: Bursaspor 1-0 Ankaragücü | Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor sahasında ağorladığı Ankaragücü'nü 7. dakikada Umut Meraş'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Bursaspor, sahasında 19 bin 560 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Maçta dostluk rüzgarları eserken, karşılaşma öncesinde her iki takım oyuncuları da birlikte tribünleri selamladı. Yeşil beyazlılarda 19 yaşındaki oyuncu Ramazan Keskin bu sezon ilk kez forma giyerken, Umut Meraş'ın Süper Lig'deki ilk golünün asistini yaptı. Bu golle Bursaspor ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan yeşil beyazlılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası MKE Ankaragücü taraftarı galip gelen Bursaspor takımını tribünlere davet ederek karşılıklı yeşil-beyaz ve sarı-lacivert tezahüratı yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR



7'nci dakikada Sakho, ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan yaptığı vuruş sonrası topu kaleci Hopf'un solundan ağlarla buluşturdu. VAR sistemi devreye girerken, pozisyonu tekrar izleyen hakem Özgür Yankaya, golden önce Stancu'nun Alihan'a yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.



14'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Meraş, altı pas çizgisi üzerinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Umut'un vuruşunda kaleci Hopf kurtarışıyla gole izin vermedi.



22'nci dakikada Bursaspor öne geçti. Ramazan Keskin orta alandan topu uzun oynayarak ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Soldan yaptığı koşuyla pozisyon alan Umut Meraş düzgün bir kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlağı uzak köşedeki ağlarla buluşturdu: 1-0.



42'nci dakikada hücuma organize çıkan Bursaspor'da üst üste paslaşmalar sonrası Stancu topu Aytaç'a doğru bıraktı. Aytaç'ın ceza sahası çizgisinin gerisinden yaptığı sert şutta top üstten auta çıktı.



45'inci dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thibault Moulin vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulmadı.



54'üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Kendi yarı alanından gelen uzun topla buluşan Sakho hızla kaleye doğru yöneldi. Vuruşunda kaleci Hopf topa müdahale ederken, kademeye giren Kone'den seken top direğe çarparak kornere gitti.



65'inci dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına doğru yönelen Bifouma yan çizgiye yakın bir noktadan vuruşunu yaparken meşin yuvarlak kaleye paralel şekilde giderek uzaklaştı.



83'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lima, sol çaprazdan Moulin'den sıyrılıp sert şutunu çekerken kaleci Hopf meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90+1'inci dakikada kontra atağa çıkan Bursaspor rakip yarı alanda hızlı çoğalırken, Latovlevici'nin pası sonrası Lima yaptığı vuruşla topu filelerle buluştu. Maçta ikinci kez VAR sistemi devreye girerken bu gol de Lima'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



Karşılaşma Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



BURSASPOR AZ FARKLA ÜSTÜN



İki takım bugüne kadar lig ve kupa maçlarında 86 kez karşı karşıya geldi. Bursaspor bu mücadelelerin 31'inden galibiyetle ayrılırken, sarı lacivertliler ise 27 kez kazandı. 28 mücadeleden ise eşitlik çıktı. Bursaspor, rakibini sahasında ağırladığı 45 maçta ise 24 kez üç puana ulaştı. Bu mücadelelerin 15'i berabere sonuçlanırken, 5 karşılaşmada gülen taraf MKE Ankaragücü oldu.



TİMSAH 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Bursaspor, son maçlara sarı lacivertlilere olan üstünlüğü ile göze çarpıyor. Yeşil beyazlılar, son 9 Süper Lig maçında MKE Ankaragücü'ne karşı kaybetmedi. Timsah bu mücadelelerin 5'inde galibiyete ulaşırken, 4'ünde ise puanlar paylaşıldı. Aynı zamanda Bursaspor son 8 maçının 5'inde de Ankara ekibine gol şansı tanımadı. Sarı lacivertliler son olarak 2007/08 sezonunda Ankara'da oynanan lig maçını 2-0'lık skorla kazanmıştı.



TRİBÜNLERDE DOSTLUK RÜZGARI

7 sezon sonra ligde ilk kez karşılaşacak Bursaspor ve Ankaragücü taraftarları tribünlerde yerini aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu. Ayrıca yeşil-beyazlı ve sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde yan yana oturarak kardeşlik mesajı verdi. Her iki takımın taraftarları iki takımın futbolcularını maç öncesinde tribünlere çağırarak moral verdi. Taraftarlar birbirlerinin lehine tezahüratlarda da bulundu.