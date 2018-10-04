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Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 04.10.2018
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas-presle devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular taktik çalışmasının ardından idmanı çift kale maçla sonlandırdı.
Hafif sakatlığı bulunan Aurelien Chedjou takımla çalışmalara başlarken, Tunay Torun ve Henri Saivet'in tedavisine devam edildi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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