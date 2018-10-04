    04 Ekim 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

    Bursasporda Ankaragücü mesaisi
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    , 'in 8. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas-presle devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular taktik çalışmasının ardından idmanı çift kale maçla sonlandırdı.

    Hafif sakatlığı bulunan takımla çalışmalara başlarken, ve Henri Saivet'in tedavisine devam edildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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