01 Ekim 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
"Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp`in, Teknik Heyet`in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız`la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir."
Bursaspor'da Yusuf ve Furkan kadro dışı
Giriş Tarihi: 01.10.2018
Bursaspor'da Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp kadro dışı kaldı.
Bursaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp`in, Teknik Heyet`in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız`la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BURSASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Maicon'un golünde GS TV!
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!