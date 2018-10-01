    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BURSASPOR

    Bursaspor 470 maç sonra aynı başarısızlığı tekrarladı

    Bursaspor 470 maç sonra aynı başarısızlığı tekrarladı
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    bu sezon ligde kazanamazken galibiyet hasreti de 10 maça çıktı. Yeşil beyazlılar 470 lig maçı öncesinde de 10 maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı.

    Spor Toto 'in 7'nci haftasında , deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'da Robinho'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon ligde galibiyetle henüz tanışamayan yeşil beyazlıların ligdeki üç puan hasreti de üst üste 10 maça çıktı. Geçen sezon ligde oynadığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Timsah, bu sezon ise 7 maçtan yalnızca 5 beraberlik çıkardı.

    16 YIL ÖNCEYDİ
    Bursaspor, DG Sivasspor mağlubiyetinin ardından 470 maç sonra aynı başarısızlığı tekrarladı. Bursaspor daha önce 2001/02 sezonundaki lig maçlarında son 7 ve akabindeki sezonda ise ilk 3 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Bursaspor o dönem 10 maçlık galibiyet hasretine 4'üncü hafta evinde Kocaelispor'u yenerek son vermişti. Yeşil beyazlılar bu hafta ise lig maçında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

    153 GÜNDÜR GALİBİYET YOK
    Yeşil-beyazlılar ayrıca, ligin ilk 7 haftalarındaki maçları baz alındığında küme düştüğü 2003/04 sezonundan daha kötü bir başlangıç yaptı. Bursaspor, söz konusu sezondaki ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6 puan toplarken, bu sezon ise 5 puanda kaldı. Süper Lig'de son olarak 30 Nisan'da sahasında 'u mağlup eden Bursaspor'un ligdeki galibiyet hasreti de 153 güne çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, o maçtan sonra oynadığı 10 maçın 5'ini kaybederken, 5'inden de sahadan beraberlikle ayrıldı.


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