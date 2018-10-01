    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BURSASPOR

    Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

    Bursasporda Ankaragücü mesaisi başladı
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başlarken Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Henri Saivet'nin durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

    'in 8'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı.

    Hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Tunay Torun kondisyon salonunda çalışırken, kasık adalesindeki sertlik devam eden Bogdan Stancu fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Cybex testine giren Staphane Badji ve Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Henri Saivet antrenmanda yer almadı. Saivet'in durumu çekilecek MR'ın sonunda netlik kazanacak.

    Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BURSASPOR HABERLERİ
    Bursasporda 2 kadro dışı! Bursaspor'da 2 kadro dışı!
    Bursaspor 470 maç sonra aynı başarısızlığı tekrarladı Bursaspor 470 maç sonra aynı başarısızlığı tekrarladı
    Aytaç Kara: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz Aytaç Kara: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör