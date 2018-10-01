    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BURSASPOR

    Bursaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

    Bursaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    , 'in 8. haftasında sahasında karşılaşacağı karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. maçında forma giyen oyuncular, antrenmanı düz koşularla tamamladı.

    Hafif sakatlıkları bulunan ve kondisyon salonunda çalışırken, kasık adalesindeki sertlik devam eden Bogdan Stancu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    İzokinetik testine giren Staphane Badji ve Sivasspor maçında sakatlanan Henri Saivet ise antrenmanda yer almadı. Saivet'in durumu çekilecek MR'ın sonunda netlik kazanacak.

    , yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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