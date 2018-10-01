Bursaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Sivasspor maçında forma giyen oyuncular, antrenmanı düz koşularla tamamladı.
Hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Tunay Torun kondisyon salonunda çalışırken, kasık adalesindeki sertlik devam eden Bogdan Stancu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
İzokinetik testine giren Staphane Badji ve Sivasspor maçında sakatlanan Henri Saivet ise antrenmanda yer almadı. Saivet'in durumu çekilecek MR'ın sonunda netlik kazanacak.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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