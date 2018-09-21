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    BURSASPOR

    Samet Aybaba: "Gole sevinmeyeceğiz artık"

    Aybaba: Gole sevinmeyeceğiz artık
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018

    Bursaspor Teknik Direktörü , maçında attıkları golün VAR kararı ile iptal edilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gole sevinmeyeceğiz artık. Psikolojik olarak bizi yoruyor. Hakem santrayı göstersin ondan sonra sevinelim" dedi.

    'in 6. haftasında sahasında Medipol ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü , "Yine iyi bir maç. İlk yarısı çok istekli geçti. Kolay değil, yeni takımız. Yeni oyuncularımız var. Umut'u iyi ki almışız. İşler iyi gidiyor. Hiç planlamadık. Hep kazanmaya yönelik oynama çalıştık. içinde de bazı şans faktörü var, bizden yana olmadı. Son dokunuşlar, son şutlarla ilgili ufak tefek sorunlarımız var. Karşımızdaki takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bu beraberlikler bir gün inşallah sona erecek. Bu takım ileride çok kaliteli, üst düzey bir takım haline gelecek. Söyleyecek bir şey yok" dedi.

    "Gole sevinmeyeceğiz artık"
    VAR kararını da değerlendiren Aybaba, "Penaltı, penaltı diyorlar. maçındaki de penaltıydı. Hakemler her konuda VAR'a gittiğinde birkaç tanesini atlarsa bizi mutsuz eder. Biraz daha dikkatli olmak lazım bu konularda. Biz bir karar alacağız. Gole sevinmeyeceğiz artık. Psikolojik olarak bizi yoruyor. Hakem santrayı göstersin ondan sonra sevinelim" diye konuştu.

    "Takımdaki herkes koşuyor, mücadele ediyor"
    Kaleci Okan Kocuk'un performansını da değerlendiren Aybaba, "İyi kaleci. Takımdaki herkes koşuyor, mücadele ediyor. Zorluklarımız var. Uzun süreli oynamayan oyuncularımızdan bir tanesi Saivet. Tunay da aynı şekilde. Revizyon takımı iyi etkiledi. Diğerleri de bizim oyuncumuz. Her oyuncuya eşitiz. 'dan gelip Başakşehir maçında bir oyuncuyu zor oynatırlar diye düşünüyorum" dedi.

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