    19 Temmuz 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

    Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 19.07.2018
    Sezon başı hazırlıklarını Afyon'da sürdüren yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün Altay'la oynanan hazırlık maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı.

    Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BURSASPOR HABERLERİ
    Fenerbahçeden ezeli rakiplere büyük fark! Fenerbahçe'den ezeli rakiplere büyük fark!
    Beşiktaştan Harun Tekin operasyonu Beşiktaş'tan Harun Tekin operasyonu
    Bursasporda yeni sezon hazırlıkları Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör