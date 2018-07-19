19 Temmuz 2018, Perşembe
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Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek.
Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor
Giriş Tarihi: 19.07.2018
Sezon başı hazırlıklarını Afyon'da sürdüren yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün Altay'la oynanan hazırlık maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek.
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