Bursasporda yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar kampının ilk etabı tamamlandı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar kampının 11 gün süren ilk etabı sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sona erdi.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 30 dakika süren tempolu koşularla devam etti.

Antrenmanın ardından kampın ilk etabını tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2 gün izin yaptıktan sonra 16 Temmuz Pazartesi yeniden Afyonkarahisar'da toplanacak ve ikinci etap çalışmalarına başlayacak.