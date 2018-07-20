    20 Temmuz 2018, Cuma

    BURSASPOR

    Bursaspor Boşnak kaleci Osman Hadzikic'in peşinde!

    Bursaspor Boşnak kaleci Osman Hadzikicin peşinde!
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Teknik direktör Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor’da kaleci arayışları devam ediyor. Gündeme gelen isim ise Osman Hadzikic...

    Yeşil beyazlı takımda başarılı file bekçisi Harun Tekin'e gelen teklifleri değerlendiren Bursaspor yönetimi,Harun'dan oluşacak boşluk sonrası sıkıntı yaşamak istemiyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

    Ajansspor'un haberine göre Bursaspor, geride kalan sezonu A.Wien'de geçiren 22 yaşındaki Boşnak file bekçisi Osman Hadzikic'i gündemine aldı. Hadzikic geçen sezon Avusturya ekibinde 18 maçta görev aldı.

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