    12 Temmuz 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Bursaspor, Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensipte anlaştı

    Prensip anlaşmasına varıldı! G.Saraydan Bursaspora...
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    , 'dan ile prensip anlaşmasına vardı.

    , ile sözleşmesi biten ile prensip anlaşması sağladı. 2014-2015 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Öztekin, geçen sezon forma giydiği 29 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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