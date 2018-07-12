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Bursaspor, Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensipte anlaştı
Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018
Bursaspor, Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı.
Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi biten Yasin Öztekin ile prensip anlaşması sağladı. 2014-2015 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Öztekin, geçen sezon forma giydiği 29 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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