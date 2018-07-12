    12 Temmuz 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Aybaba’nın gözden çıkardığı isimlere talip yok

    Aybaba’nın gözden çıkardığı isimlere talip yok
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 12.07.2018

    Bursaspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba’nın gözden çıkardığı 6 isim için de şu ana kadar yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalan olmadı.

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar Atanasov, Badji ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekipte, kadroda düşünülmeyen isimler için de teklif bekleniyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından kadroda yer vermeyeceğini açıkladığı Dzon Delarge, Jires Kembo, Boban Jovic, Tomas Necid, Sercan Yıldırım ve Vieux Sane, Afyonkarahisar kampına dahil edilmemişti. Bu isimler için teklif bekleyen Bursasporlu idareciler, mali yükü de azaltmak adına 6 ismi de bir an önce elden çıkarmak istiyor.

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