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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Fenerbahçe maçı öncesi Bursaspor'da büyük şok

    F.Bahçe maçı öncesi Bursasporda şok
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Fenerbahçe maçı öncesinde Bursaspor'da oyuncular antrenmana çıkmadı.

    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da büyük şok yaşandı. Yeşil beyazlı futbolcular, bugün sabah 10.00'da yapılması beklenen idmana ortak karar alarak çıkmadı. Alınan bilgiye göre idmana çıkmama nedeni ise yeşil beyazlı futbolcuların bir kısmının maaşlarını alamamaları olarak gösterildi. Yeşil beyazlı futbolcuların kondisyon salonunda çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, Bursaspor Kulübü'nün ise kısa süreç içerisinde konuya dair açıklama yayınlaması bekleniyor.

    Yeşil beyazlı oyuncular, dün yapılan idmana da 40 dakika geç çıkmıştı.

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