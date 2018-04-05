Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, yeşil-beyazlı ekibin ligde daha iyi yerde olması gerektiğini, bu yüzden hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Fransız teknik adam, Özlüce Tesisleri'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an öncelikli hedeflerinin ligdeki yerlerini korumak olduğunu kaydetti.

Ligdeki konumlarını garantiledikten sonra yukarıyı hedefleyebileceklerini aktaran Le Guen, şöyle konuştu:

''Şu anda daha iyi bir sıralamada olabilirdik. İyi bir sıralamada olmamızı bekleyebilirdim. O anlamda hayal kırıklığı var. Sezon başlarken tabii ki sezon içerisinde neler olup biteceğini kestiremiyorsunuz, bazı şeyleri öngöremiyorsunuz ama henüz sezon bitmedi. Hala devam ediyor. Öncelikli hedefimiz ligdeki yerimizi korumak.''

Pablo Martin Battalla'nın yokluğunun takım için büyük bir eksiklik olduğunu belirten Le Guen, ''Pablo bizim için büyük bir oyuncu. Hem saha içinde hem de saha dışında çok büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla eksikliği de dev bir eksiklik oluyor.'' ifadelerini kullandı.

Le Guen, şu anki durumda herkes için en doğru olan şeyin takıma destek vermek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

''Mutlaka eleştiriler olacaktır, ben o eleştirileri kabullenmeye hazırım. Takıma tam destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Taraftarlarımızı anlıyorum, tabii ki onlar da bir hayal kırıklığı yaşıyor. Belki de bu hayal kırıklığı ile takıma destek vermek çok zor. Fakat bu işin ne kadar önemli olduğunu anlamalılar ve takıma destek vermeliler.''