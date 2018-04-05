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    05 Nisan 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

    Bursasporda Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 05.04.2018

    , 'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla ile sona erdi.

    Antrenmanda, sakatlığı bulunan John Bostock fizyoterapist eşliğinde çalışırken, gribal enfeksiyon geçiren Yusuf Erdoğan'a serum tedavisi uygulandı.

    Yeşil-beyazlı ekipte dünkü antrenmanda aldığı darbe sonucu ayak bileğinden sakatlanan Alper Ademoğlu ise idmanda yer almadı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.



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