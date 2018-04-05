Bursasporda Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla ile sona erdi.
Antrenmanda, sakatlığı bulunan John Bostock fizyoterapist eşliğinde çalışırken, gribal enfeksiyon geçiren Yusuf Erdoğan'a serum tedavisi uygulandı.
Yeşil-beyazlı ekipte dünkü antrenmanda aldığı darbe sonucu ayak bileğinden sakatlanan Alper Ademoğlu ise idmanda yer almadı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
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