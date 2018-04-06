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    06 Nisan 2018, Cuma

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

    Bursasporda Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    , 'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

    Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan, 8'e 4 pas-pres oyunu ile devam eden antrenman, taktik prova ile sona erdi.

    Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde, gribal enfeksiyon sebebiyle dün antrenmanda yer almayan Yusuf Erdoğan ise takımla birlikte çalıştı.

    , yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayarak Özlüce Tesisleri'nde kampa girecek.


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