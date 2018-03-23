Timsah için büyük şans

Bursaspor’un yıldızı Yusuf Erdoğan, teknik direktörleri Paul Le Guen için, “Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Bursaspor için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum” dedi

Sivas galibiyetiyle nefes alan Bursaspor'da sezon başında Trabzon'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan, takımın durumu ve Teknik Direktör Paul Le Guen konusunda önemli açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu, geriye düştükleri maçlarda kırılma yaşadıklarını söylerken, çok çabuk demoralize olmanın sıkıntılarını çektiklerini itirafa etti. Teknik Direktör Paul Le Guen'in ismi ve kariyerinin tartışılmaz olduğunu da vurgulayan Erdoğan, "Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Bursaspor için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bize aslında futbolcunun sadece futbolcu olmadığını gösteren bir insan. Bize arkadaş gibi yaklaşıyor. Analiz yaptığımızda da kimseyi kırmadan, aşağılamadan güzel bir şekilde uyarıyor" diye konuştu.