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    23 Mart 2018, Cuma

    BURSASPOR

    Timsah için büyük şans

    Timsah için büyük şans
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    ’un yıldızı , teknik direktörleri için, “Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Bursaspor için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum” dedi

    Sivas galibiyetiyle nefes alan Bursaspor'da sezon başında Trabzon'dan transfer edilen , takımın durumu ve Teknik Direktör Paul Le Guen konusunda önemli açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu, geriye düştükleri maçlarda kırılma yaşadıklarını söylerken, çok çabuk demoralize olmanın sıkıntılarını çektiklerini itirafa etti. Teknik Direktör Paul Le Guen'in ismi ve kariyerinin tartışılmaz olduğunu da vurgulayan Erdoğan, "Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Bursaspor için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bize aslında futbolcunun sadece futbolcu olmadığını gösteren bir insan. Bize arkadaş gibi yaklaşıyor. Analiz yaptığımızda da kimseyi kırmadan, aşağılamadan güzel bir şekilde uyarıyor" diye konuştu.

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