Bursasporda Antalyaspor maçı hazırlıkları

23 Mart 2018, Cuma
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Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 23.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, kondisyon salonunda yapıldı.
Oyuncular, kondisyoner Giovanni Melchiorre eşliğinde salonda yaklaşık 1 saat 15 dakika çalıştı.
Yeşil-beyazlılarda kaleciler ise kaleci antrenörü Christian Mas ile saha çalışması gerçekleştirdi.
Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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