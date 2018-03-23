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    23 Mart 2018, Cuma

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

    Bursasporda Antalyaspor maçı hazırlıkları
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, kondisyon salonunda yapıldı.

    Oyuncular, kondisyoner Giovanni Melchiorre eşliğinde salonda yaklaşık 1 saat 15 dakika çalıştı.

    Yeşil-beyazlılarda kaleciler ise kaleci antrenörü Christian Mas ile saha çalışması gerçekleştirdi.

    Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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