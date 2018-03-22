Bursaspordan anlamlı davranış

Bursaspor Kulübü, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu Turhan Dursun ve Melih Bor'a imza attırarak takımla birlikte antrenmana çıkardı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden 'Kulübümüz iki yıldız ismi kadrosuna kattı' başlığıyla duyurulan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Uzun süren görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan yıldız isimler Turhan Dursun ve Melih Bor kendilerini +1 günlüğüne yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başarılı santrafor Turhan Dursun ve genç orta saha oyuncusu Melih Bor bugün kendilerini Bursasporlu yapan sözleşmeyi Başkanımız Ali Ay ile birlikte imzaladı. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreni sonrası takım arkadaşlarıyla tanışan yeni transferlerimiz daha sonra takımımızla birlikte antrenmana çıkarak hünerleri sergilediler."