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    22 Mart 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Bursaspor'dan anlamlı davranış

    Bursaspordan anlamlı davranış
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Kulübü, dolayısıyla down sendromlu Turhan Dursun ve Melih Bor'a imza attırarak takımla birlikte antrenmana çıkardı.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden 'Kulübümüz iki yıldız ismi kadrosuna kattı' başlığıyla duyurulan haberde şu ifadelere yer verildi:
    "Uzun süren görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan yıldız isimler Turhan Dursun ve Melih Bor kendilerini +1 günlüğüne yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başarılı santrafor Turhan Dursun ve genç orta saha oyuncusu Melih Bor bugün kendilerini lu yapan sözleşmeyi Başkanımız Ali Ay ile birlikte imzaladı. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreni sonrası takım arkadaşlarıyla tanışan yeni transferlerimiz daha sonra takımımızla birlikte antrenmana çıkarak hünerleri sergilediler."

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