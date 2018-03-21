Bursasporda Kubilay Kanatsızkuş şanssızlığı

BURSASPOR'da Kubilay Kanatsızkuş şanssız bir dönem geçiriyor. Geçtiğimiz sezon kendi yaş grubunda en fazla gole katkı veren isimlerden biri olan 20 yşaındaki oyuncu, bu sezon ise gole katkı veremedi.

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ön plana çıkan Bursaspor, birçok oyuncusundan bu sezon dilediği verimi alamazken bunların arasında genç futbolcu Kubilay Kanatsızkuş da yer alıyor. Yeşil beyazlı ekibin altyapısında yetişmesinin ardından 2015-16 sezonu ile birlikte A Takım'a yükselen genç forvet, özellikle geçtiğimiz sezon skora verdiği katkı sonrası bu sezon büyük bir düşüş yaşadı. 7'si lig ve 3'ü kupa olmak üzere bu sezon toplamda 10 maçta forma giyen Kubilay Kanatsızkuş, henüz gole katkı yapamadı.



İKİNCİ YARIDA FORMA GİYEMEDİ

Ligin 2'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Bursaspor taraftarı ile arasında gerilim yaşanmasının ardından Teknik Direktör Paul Le Guen'in bir süre dinlendirdiği ve mental açıdan hazırladığı Kubilay Kanatsızkuş, ligde forma giydiği 5 maçta da ilk 11'den uzak kalırken, yalnızca kupadaki 3 maçta tam süre alabildi. Ligin ikinci yarısı ile birlikte sakatlığından ötürü takımdan ayrı kalan genç oyuncu, henüz ikinci devrede forma giyemedi.



CENGİZ'DEN SONRA DİKKAT ÇEKİYORDU

Geçtiğimiz sezon ise 21 yaşaltı oyuncular arasında o dönem Medipol Başakşehir'de forma giyen ve sezonu 9 gol, 8 asist ile tamamlayan Cengiz Ünder'in ardından söz konusu yaş grubunda skora en fazla katkı veren oyuncu olan Kubilay Kanatsızkuş, geçtiğimiz sezon çıktığı toplam 34 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetmişti. Bursaspor'un da en istikrarlı oyuncularından biri olan genç oyuncu, yaşadığı sakatlığından da ardından gözlerden uzak kalırken, 2022'ye kadar yeşil beyazlı ekiple sözleşmesi bulunuyor.