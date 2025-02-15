Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında RAMS Başakşehir ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında RAMS Başakşehir ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaşıyor.

RAMS Başakşehir'in ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

RAMS BAŞAKŞEHİR-SİPAY BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Umut, Ömer Ali, Yusuf, Keny, Piatek

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Okita, Seferi, Puşcaş

RAMS BAŞAKŞEHİR-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.