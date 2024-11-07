Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Volkan Demirel, idmandan önce yaptığı açıklamada, "Son maçta eksik olan goldü ki defansif anlamda çok iyi oynadık gerçekten. Bu hafta oyunu biraz daha hücum anlamında golle sonuçlandırabilirsek bence istediğimizi alabiliriz" dedi.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Bodrum FK, 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Antalyaspor'a konuk olacak. Yeşil-beyazlı ekip Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yaptığı antrenmanla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bodrum ekibi, ligde 4 maçlık 3 puan hasretine son verip yeniden çıkış yakalamak istiyor. Ligde 11 puanı bulunan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.

"OYUNU GOLLE SONUÇLANDIRABİLİRSEK BENCE İSTEDİĞİMİZİ ALABİLİRİZ"

Bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Oyuncu tercihlerimizi tamamen kafamızdaki plana göre seçmeye çalışıyoruz. Bu hafta da belki bazı oyuncularımızda değişiklik olacak. Biz mümkün olduğunca hem rakibe hem de kendi oyun planımıza uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başladıktan 3 gün sonra maça çıktık, ona rağmen takımın istediklerimizi yapmasından çok memnun olduk. Evet belki 1 puan aldık, memnun değiliz. Çünkü pozisyon açısından ilk yarıda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Belki verilmeyen bir penaltı, çünkü ben topun rakipten geldiğini düşünüyorum ama ofsayt kararı verildi. Biz iki puan bıraktığımız için üzgünüz. İsterdim ki ilk maçımızda galip gelelim ama takımın sahada yapmak istedikleri, söylediklerimizi yerine getirmesi galibiyetten daha önemli şeyler düşünmemizi sağladı. Ben bu takımdan çok eminim, güveniyorum. Tabii ki yine söylüyorum. Her şey hemen olmayacak ama 3 günde bile bu kadar anlayışın değiştiği, bu kadar sahaya organize bir şekilde çıkarak yapmaya çalışmaları beni ilerleyen haftalara daha inançlı şekilde bakmamı sağlıyor. Antalya maçında skor ne olur bilmiyorum ama biz yine geçen maçtaki düzenimizi, tertibimizi sahaya yansıtmaya odaklanacağız. Son maçta eksik olan goldü ki defansif anlamda çok iyi oynadık gerçekten. Bu hafta oyunu biraz daha hücum anlamında golle sonuçlandırabilirsek bence istediğimizi alabiliriz" dedi.

"HAKLI BİR KIRMIZI KART"

Takımda önceki haftalardan süren sakat oyuncular haricinde sakatlık olmadığını söyleyen ve son oynanan maçta Musah'ın gördüğü kırmızı karta ilişkin de konuşan Volkan Demirel, "Önceki haftalardan sakat oyuncularımız var ama onun dışında herhangi bir sakatlığımız yok. Musah'ın da pozisyon icabı, tabii ki kırmızı kart bir oyuncumuzun görmesini istemeyiz ama hani iyi niyetten dolayı ayağını uzatması, rakiple çarpışmasına sebep oldu, haklı bir kırmızı kart. Çünkü gerçekten istemsiz bir şekilde kalkmış. Buna da bir şey diyemem. Hakemle alakalı da fazla konuşmak istemiyorum ben. Onlar da insan sonuçta, o anlık görüyorlar ve karar veriyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, iyi çalışıyoruz. Oyuncularım da bana istediklerimin karşılığını veriyor. Benim için bu galibiyetten de daha önemli, puandan da daha önemli"

VOLKAN DEMİREL VE ALEX DE SOUZA İLK DEFA RAKİP OLACAK

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile uzun yıllardır görüştüğünü belirten Demirel, "Alex ile 10-11 senelik bir takım arkadaşlığı var. Bunun belli bölümlerinde kaptanlığımı yaptı. Hala daha görüştüğüm, bizim eski Fenerbahçeli futbolcularının olduğu bir WhatsApp grubu var. Oradan konuştuğumuz, ara ara buluştuğumuz sevdiğimiz insanlar. Tabii ki Fenerbahçe'deki arkadaşlığımız, kardeşliğimiz bu hafta bizi rakip hale getirecek. Onun da inşallah hayatı, teknik direktörlük hayatı uzun olur. Onlar içinde zor bir maç, bizim için de zor bir maç. Ama hak edenin kazanacağı, dostluğun kazanacağı bir maç olacağına eminim" diye konuştu.