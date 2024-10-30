Trendyol Süper Lig takımlarından Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini duyurdu.
Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel!" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
✍🏻Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel! 💚🤍 @1VolkanDEMIREL pic.twitter.com/31s0DG3A7g— Sipay Bodrum FK (@Bodrumspor_AS) October 30, 2024