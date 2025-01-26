Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK evinde İkas Eyüpspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİPAY BODRUM FK - İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ege, Ajeti, Celutska, Cenk, Taylan, Okita, Fredy, Mohammed, Seferi, Puşçaş
İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut; Melih, Halil, Emre Akbaba, Tayfur, Emre Mor, Ampem
SİPAY BODRUM FK - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı.
SİPAY BODRUM FK - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.