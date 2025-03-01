Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Bünyamin, Tayfun, Yusuf, Aimbetov.
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Musah, Bardhi, Fredy, Okita, Puşçaş.
ADANA DEMİRSPOR - SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA
Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.