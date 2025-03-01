Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Bünyamin, Tayfun, Yusuf, Aimbetov.

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Musah, Bardhi, Fredy, Okita, Puşçaş.

ADANA DEMİRSPOR - SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.