Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında RAMS Başakşehir ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı.
Çekişmeli mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Sipay Bodrum FK oldu.
Konuk takıma galibiyeti getiren golü 83. dakikada penaltıdan George Pușcaș kaydetti. Öte yandan ev sahibi ekipte Jerome Opoku 80. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla RAMS Başakşehir 33 puanla 7. sırada kaldı. Sipay Bodrum FK ise 20 puanla 16. sıraya yükseldi.
MONTELLA VE MOURINHO MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, RAMS Başakşehir - Sipay Bodrum FK maçını tribünden takip etti. Eski yardımcısı ve Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais için stada gelen Mourinho, bir süre Montella ile sohbet etti.