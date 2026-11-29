Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Leandro Trossard ön plana çıkıyor. Son haftalardaki etkili performansıyla dikkat çeken Belçikalı yıldız, 3 gol ve 4 asistlik katkısıyla derbide siyah-beyazlıların en önemli hücum kozlarından biri olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı Batum'da 2-1 mağlup ederek puanını 10'a yükselten ve ilk 8 sıraya girme şansını artıran Beşiktaş, rotasını Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlılar yarın gece oynanacak, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Galatasaray derbisine odaklandı. Dolmabahçe'deki dev derbiden zaferle ayrıldığı takdirde liderlik koltuğunda oturan rakibi ile puan farkını 3'e indirecek olan Kartal, galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

SAVUNMAYI İPE DİZDİ

Son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Leandro Trossard, zorluk derecesi yüksek dev karşılaşmada takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak. Oyuna girdikten sonra Hapoel Beer Sheva savunmasını adeta ipe dizen ve hücum organizasyonlarını yönlendiren Belçikalı maestro, adeta tek kişilik gösteri yaptı. Fotomaç'ın aktardığına göre Italiano geçen hafta Konyaspor maçında ceza sahası dışından attığı şık golle galibiyette önemli rol oynayan 31 yaşındaki oyuncuya Galatasaray derbisinde çok güveniyor.

7 GOLDE PAYI VAR

Süper Lig'de forma giydiği 11 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Belçikalı yıldız, özellikle son 3 haftada randımanını iyice artırdı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde kaydettiği 3 golün 2'sini, yaptığı 4 asistin ise 3'ünü söz konusu süreçte gerçekleştirdi. Trossard Gençlerbirliği maçında 3 golün de pasını vererek yıldızlaşmıştı.

KADIKÖY'DE KLAS ASİST

Trossard, Kadıköy'de oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisine damga vurmuştu. Belçikalı yıldız etkili performansını Rıdvan Yılmaz'a yaptığı şık asistle taçlandırmış ve siyah-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynamıştı.