Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı, Gürcistan makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucu serbest bırakıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan siyah-beyazlı 16 taraftar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda diplomatik ve hukuki girişimler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşerek yaşanan şiddet olaylarını kınadı, gözaltındaki vatandaşların derhal serbest bırakılmasını ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını talep etti. Bakan Gürlek'in girişimleri kapsamında Adalet Bakanlığı, dün akşamdan itibaren Gürcistan makamlarıyla yoğun görüşmeler gerçekleştirerek süreci yakından takip etti. İlgili makamların koordinasyon içerisinde yürüttüğü temaslar neticesinde 16 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hastaneye kaldırılan 2 Türk taraftar da taburcu edildi.

Taraftarların ilk iç saha maçında misafir edileceği açıklandı.