UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'da Hapoel Beer Sheva'yı mağlup eden temsilcimiz Beşiktaş, İstanbul'a döndü. İşte ilk görüntüler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5'inci haftasında Gürcistan'da oynanan mücadelede Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Geceyi Gürcistan'da geçiren siyah-beyazlı kafile, hava muhalefeti sebebiyle Türkiye'ye dönüşü gecikse de sağ salim yurda dönmeyi başardı.

ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Çok yorulduk ama çok şükür 3 puanla geri dönmeyi başardık. Şimdi izninizle dinlenmek istiyoruz, pazartesi derbi var. Bizim için çok önemli bir maç. Bir an önce eve gitmek istiyoruz. Gelenlere teşekkür ediyorum. Polis öyle bir güç kullanıyorsa taraftar da kendini korumak için öyle yapmıştır. Biz de taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı da yapsınlar, sonuçlarına katlanırız, sıkıntı yok."