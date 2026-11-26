Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından konuşan Salih Özcan, karşılaşmanın kendileri için milli bir meseleye dönüştüğünü söyledi. Siyah-beyazlı futbolcu, galibiyeti Gürcistan'da yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlara armağan etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan mücadelede Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı futbolcu Salih Özcan, yaşanan olaylar ve alınan galibiyet hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesinin ardından mücadelenin farklı bir anlam kazandığını belirten milli futbolcu, diğer Türk kulüplerinin siyah-beyazlılara verdiği desteğe de dikkat çekti.

"BİZİM İÇİN MİLLİ BİR MESELEYE DÖNÜŞTÜ"

Galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Salih Özcan, "Bu maç bizim için milli mesele oldu! Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe.... Bir milli mesele oldu. Yendiğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIMIZA HEDİYE EDİYORUZ"

Milli futbolcu, karşılaşma öncesinde yaşadıkları yolculuk sürecine ve taraftarların durumuna da değindi.

Salih Özcan, "Dün biraz değişik geldik. Ona rağmen çok mutluyuz kazandığımız için. Taraftarımıza da geçmiş olsun. Birkaç kişi yaralanmış, onlara da geçmiş olsun. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.