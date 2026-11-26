Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Doğan Alemdar, Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalesine tepki gösterdi. Genç kaleci, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtirken Türkiye'den gelen desteğe de teşekkür etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin kalecisi Doğan Alemdar, mücadele ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahalesi hakkında da konuşan Doğan Alemdar, yaşananlara tepki gösterdi.

"YAŞADIKLARI MUAMELE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

24 yaşındaki kaleci, taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Taraftarımıza değinmek istiyorum. Onların yaşadığı muamele kabul edilebilir değil! Onların yanlarına gittiğimizde yaşadıklarını anlattılar ve bu kabul edilebilir değil bence! Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den gelen desteğin kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirten Doğan, "Tüm Türkiye'nin desteğini hissettik. Teşekkür ederim. Bu bizim için çok önemliydi. Sahada elimizden geleni yapmaya çalıştık." diye konuştu.

"İKİNCİ YARIDA İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNADIK"

Karşılaşmadaki performanslarına da değinen Doğan Alemdar, "Bence ilk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık, ikinci yarıda bunu yaptığımızı düşünüyorum. Performansıma gelirsem, elimden geldiğince arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan genç kaleci, "Şu ana kadar hep çalışarak bir yerlere geldim. Başarısız olsam da hep çalıştım. Çalışmaya inanıyorum. Bunların sonucunu çalışmaya bağlıyorum." dedi.

ANNESİNE SELAM GÖNDERDİ

Doğan Alemdar, maç öncesinde kendisine güzel hislerini aktaran annesini de unutmadı.

Annesine sevgilerini ileten genç file bekçisi, "Evde annem maçtan önce hislerini paylaşmıştı. Onu çok seviyorum, benim için çok değerli. Hissetmiş olabilir. Belki de hissetmiş de olabilir. İyi hisleri olduğunu söylemişti. Buradan selam söylüyorum. Onu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK KEZ İLK 11'DE

Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan Doğan Alemdar, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasıyla siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıktı.

24 yaşındaki kaleci, Alman file bekçisi Alexander Nübel'in yerine mücadeleye ilk 11'de başladı.