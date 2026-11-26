UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, maç sonrası konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve yaşanan olayları değerlendiren Kökçü şu ifadeleri kullandı:

"KABUL EDİLEBİLECEK ŞEYLER DEĞİL"

Öncelikle taraftarımıza geçmiş olsun demek istiyorum çünkü burada yaşananlar kabul edilebilecek şeyler değil. Polisin gücünü böyle kullanmaması lazım. Tam neler olduğunu bilmiyorum ama doğru olmadığını biliyorum.

"BİZİM İÇİN MİLLİ MESELE OLDU, HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Tüm Türkiye'deki kulüplere teşekkür ediyorum. Herkes destek oldu. Bizim için milli mesele oldu. Teşekkür etmek istiyorum.

"TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Bizim için çok önemliydi. Dün de yaşadıklarımız... Stresli bir 2 gün yaşadık. İstanbul'da oynamak isterdik ama mümkün değildi ama taraftarlar burayı doldurdu ve bizi destekledi. Maçı kazandık ve Türkiye'yi de gururlandığımızı düşünüyorum.

"HEPİMİZ BİRLİK OLDUĞUNDA KİMSE BİZE BİR ŞEY YAPAMAZ"

O destek çok önemli. Hepimiz birlik olduğunda dünyada kimse bize bir şey yapamaz.

"GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLANACAĞIZ"

Zor bir maç. Bahane değil ama gerçekten etkilendik yaşananlardan. Zor bir 2 gün geçirdik ama Allah'a şükür kazandık. İstanbul'a döneceğiz. Toparlanacağız ve Galatasaray derbisine hazırlanacağız.

"DUSAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Penaltı kaçırdım, insan üzülüyor ama bir yerden sonra unutman lazım. Bu 2 gün başıma ne gelebiliyorsa geldi ama çok şükür golle tamamladım. Onun için Dusan'a teşekkür etmek istiyorum. Aramızdaki şey çok güçlü bence. Onun parlamasını istiyorum, o da aynısını istiyor. Benim için golü hazırladı. Teşekkür ederim ona. İnşallah böyle devam ederiz. Toparlanıp derbiye odaklanmamız lazım.