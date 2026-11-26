UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza, tüm kulüplerimize herkese teşekkür ediyorum. Çocukları kutluyorum. Dünden beri maceralı bir şekilde geldik. Sonu iyi oldu. İnşallah devamı da gelir ve istediğimiz yerde bitiririz.

"SONU İYİ OLDU"

Dün çocuklar havada da panik yaşadılar. Sonradan Rize'ye indik. Sonra otobüsle buraya geldik. Sonu iyi oldu. Maceralı bir galibiyet oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum.

"2 YARALI TARAFTARIMIZ VAR"

Gürcistan polisinin orantısız güç uygulaması da hoş değildi. 2 yaralı taraftarımız vardı, gözaltında olanlar vardı. Tahmin ediyorum onları da alacağız.

"KEŞKE OLAYLAR OLMASAYDI"

Önder Özen'in dediği gibi oldu. Keşke olaylar olmasaydı, güzel bir oyun tutturmuştu çocuklar.

"GALATASRAY DERBİSİ İYİ BİR MAÇ OLACAK"

Bu akşam burada kalacağız, yarın döneceğiz. Galatasaray derbisi iyi bir maç olacak. Galatasaray ile hep oynuyoruz. İnşallah çocuklar ellerinden geleni yapacaklar ve istediğimiz 3 puanı alacaklar.

"İNŞALLAH TRABZONSPOR DA KAZANIR"

İnşallah Trabzonspor da kazanır. Ülkemize moral açısından ve ülke puanı açısından iyi bir hafta geçirmiş oluruz.