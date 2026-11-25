Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü Gürcistan’ın Batum şehrinde Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadyumunda Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında evinde Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup ederken, Almanya deplasmanında da TSG Hoffenheim'ı 3-2'lik skorla geçti. Kartal, Dolmabahçe'de İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken, son olarak da deplasmanda Celtic'e 3-2 kaybetti.



AVRUPA KUPALARINDA 269. KARŞILAŞMA



Kartal, Celtic karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 269. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 268 mücadelede 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 113 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 367 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 404 gole engel olamadı.



AVRUPA LİGİ'NDE 144. MÜSABAKA



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 143 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 53 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı karşılaşmalarda 228 kez gol sevinci yaşarken, 189 kez de ağları havalandı.



DOLMABAHÇE KARNESİ



Siyah-beyazlı takım, iç sahadaki 135. maçına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak boy gösterdiği 134 karşılaşmada bu maçlarda 68 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 211 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 153 gol gördü.



İSTANBUL DIŞINDAKİ 4. İÇ SAHA MAÇI



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 4. kez ev sahibi olduğu bir maçı İstanbul dışında oynayacak. Siyah-beyazlılar, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile İstanbul'da oynaması gereken mücadeleyi, hava şartları nedeniyle İzmir'de yaptı ve rakibine 5-0 mağlup oldu.

İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşılaştı ve 2-0 kaybetti.

Kartal, 2024-2025 sezonunda da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 'provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak' Macaristan'da oynadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.



HAPOEL BEER SHEVA İLE 3. RANDEVU



Hapoel Beer Sheva, daha önce Türk takımlarına karşı 2 maça çıktı. İsrail takımı, söz konusu mücadeleleri Beşiktaş'a karşı oynadı. İki takım, 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda rakip oldu. İstanbul'daki müsabaka 2-1, Toto Jacob Turner Stadyumu'nda maç da 3-1 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi.



BEŞİKTAŞ, İSRAİL TAKIMLARIYLA 8. KEZ OYNAYACAK



Beşiktaş ise bugüne kadar İsrail takımlarıyla 7 kez mücadele etti. Maccabi Tel Aviv ile oynadığı 3 müsabakadan 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Kara Kartal, Hapoel ile oynadığı 2 mücadeleyi de kazandı. Siyah-beyazlılar, Hapoel Haifa ile karşılaştığı 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Maccabi Tel Aviv karşılaşmasını da Macaristan'ın Debrecen şehrinde yapmıştı.



LİGDE LİDER, AVRUPA'DA 1 PUANA SAHİP



Liginde en yakın rakibinin 3 puan önünde 59 puanla lider konumda bulunan Hapoel Beer Sheva, Avrupa Ligi'nde ise 1 puana sahip.

Lig aşamasındaki ilk maçında sahasında GNK Dinamo ile golsüz berabere kalan Hapoel, ardından konuk olduğu AZ Alkmaar'a 2-1, Union SG'ye de 5-0 kaybederken, son olarak da evinde OFI Crete'ye 2-0 yenildi



TEK EKSİK ÜMİT AKDAĞ



Bu mücadele öncesinde Beşiktaş'ta tek eksik futbolcu Ümit Akdağ. Crystal Palace maçında kırmızı kart gören ve bu yüzden Celtic deplasmanında forma giyemeyen Akdağ'ın cezası UEFA tarafından 2 maç olarak açıklandı. 23 yaşındaki stoper Hapoel Beer Sheva maçında da olmayacak.



MORTEN KROGH DÜDÜK ÇALACAK



Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva müsabakasını Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jacob Karlsen olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Jakob Kehlet, AVAR'da ise Sandi Putros oturacak.