Harry Kane'in uzun süreli sakatlığı Bayern Münih'i ara transfer döneminde harekete geçirdi. Alman devi, golcü arayışında Beşiktaş'ın yıldızını da radarına aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Bayern Münih, Harry Kane'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Alman devi, İngiliz yıldızın yokluğunda hücum hattındaki alternatiflerini artırmak için çalışmalarına başladı.

Transferfeed'in haberine göre, Bayern Münih'in transfer listesinde Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'in de yer aldığı belirtildi. Sırp golcü, Alman ekibinin değerlendirdiği alternatif isimler arasında bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Igor Thiago ve Ricardo Pepi de Bayern Münih'in gündemindeki diğer forvet adayları olarak öne çıkıyor.

Ağustos 2026'da Beşiktaş'a transfer olan Vlahovic'in siyah-beyazlı kulüple Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 32 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 15 maça çıkan Beşiktaş, 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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