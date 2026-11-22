Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşikaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Maçtan hemen önce siyah-beyazlıların teknik patronu Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşikaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Maçtan hemen önce siyah-beyazlıların teknik patronu Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte Italiano'nun sözleri:



Vincenzo Italiano: "Milli aradan sonra maçlar zor ve tehlikeli olur. Oyuncular yorgun olabilir. Bazı oyuncular cuma günü geldi. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün her şeyi çok iyi yapmamız gerekiyor. Alacağımız 3 puan var. Çok iyi maç çıkartmamız gerekiyor. Konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor."

Vincenzo Italiano: "Emirhan'ın hafif bir kas ağrısı vardı, hafif bir ağrı vardı. Bugün riske atmak istemedik. Perşembe gününe hazır olmasını istemedik. Risk almak istemediğimiz için kadroda yok.

Poku için bugün bir fırsat var. Bugün şans verdim kendisine. Hızlı, birebirleri iyi olan bir oyuncu. Umarım bugün iyi iş çıkaracaktır."