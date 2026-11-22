Ara transfer döneminde sağ kanada takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, transfer listesindeki 2 isim ortaya çıktı. Siyah beyazlıların, Benficalı Dody Lukebakio ve Lille forması giyen Ethan Mbappe'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ kanat takviyesine yoğunlaşmış durumda. Takvim'de yer alan habsre göre, siyah-beyazlıların bu mevki için yaz transfer döneminde de ilgilendiği Benficalı Dody Lukebakio ve Lille forması giyen Ethan Mbappe'yi gündemine aldığı öğrenildi. Portekiz ekibinin Belçikalı kanat oyuncusunu devre arasında satmaya sıcak baktığı Lukebakio için 20 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Yönetimin fiyatı düşürmek için pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

Diğer bir aday ise Real Madrid'in süper yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe. Siyah-beyazlıların Lille'de top koşturan 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ve ocak ayında girişim yapmayı planladığı belirtiliyor.