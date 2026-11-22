Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Leandro Trossard açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 4-2 yendi. Müsabakanın ardından siyah beyazlılarda Leandro Trossard açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün çok iyi oynadık ama maalesef aynı hikayeyi yaşadık. Rakibimize dönüş fırsatı verdik. Deplasmanda gol atmak zor oluyor. Takım olarak daha iyi savunma yapmamız lazım, gol yemememiz lazım. İlk yarıda skoru 2-0 yapmışken bunu yaptırmamalıyız. Sonrasında takıma övgü vermem gerekiyor. Reaksiyonumuz çok iyiydi. 4-2 galip geldik. Skordan ötürü mutluyuz."

"Serbestlik anlamında bağlayamam bunu. Futbolcu karakteri olarak kendimi her mevkiye adapte edebiliyorum. Merkezde, sağda, solda oynayabiliyorum. Önemli olan takımı hücuma kaldırmak, önemli olan gol atmak, takıma gol attırmak. Benim öz güvenim var, takıma yardım etmek istiyorum."