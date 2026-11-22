Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Dusan Vlahovic açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 4-2 yendi. Müsabakanın ardından siyah beyazlılarda Dusan Vlahovic açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kazanmak en önemlisiydi bugün ama Kasımpaşa maçında yediğimiz şeyi yaşadık, takım olarak kolay gol yiyoruz. Bunu kabul etmememiz lazım. Agresif olmamız, kompakt savunma yapmamız lazım. Öne geçtiğimiz maçlarda rakibi oyuna ortak etme durumunu bırakmalıyız. Bugün pozitif işler de yaptık. İyi yapamadıklarımızı değiştirmek amacımız. En önemlisi kazanmaktı, kazandık ve mutluyuz.

Soru: Beşiktaş formasıyla 10 gole ulaşan en hızlı oyuncu oldu, ne söylemek ister?

Dusan Vlahovic: Bunları duymak çok güzel ama takım olmasa, hocam olmasa, taraftarların, çalışanların desteği, sevgisi olmasa yapamazdım. Takım iyi olduğu için bunları yapabiliyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Takıma elimden geldiğince yardımcı olacağım. Takım iyiyse santrfor çok gol atar. Bizim takımımız çok iyi, onların sayesinde gol atıyorum. Herkesin inancıyla bu şekilde devam etmek istiyorum. Gol atmaktan, rekor kırmaktan daha önemlisi takımın kazanması.

Soru: Galatasaray derbisiyle ilgili neler söylemek ister?

Dusan Vlahovic: Öncelikle Hapoel maçımız var, ona konsantre olacağız. Sonrasında Galatasaray maçını konuşuruz.