Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleyi 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.



Çekişmeli mücadeleyi siyah beyazlılar 4-2 kazanmasını bildi.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10 ile 34. dakikalarda Dusan Vlahovic, 79. dakikada Leandro Trossard ve 90+3. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.



Tümosan Konyaspor'un golleri ise 42. dakikada Dompe ve 63. dakikada Enis Destan'dan geldi.



Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 25'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Tümosan Konyaspor ise 8 puanda kaldı.



Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş evinde dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Tümosan Konyaspor ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.