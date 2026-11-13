Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'den çarpıcı itiraf! "Başka bir kulüpte olsam..."

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kökçü, formaya olan aidiyetini ve maç esnasında yaşadığı duygu patlamalarını samimi bir dille gözler önüne serdi. İşte o sözler...

Beşiktaş'ın saha içindeki lideri ve kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formaya olan aidiyetini ve maç esnasında yaşadığı duygu patlamalarını samimi bir dille gözler önüne serdi. UEFA platformuna özel açıklamalarda bulunan milli futbolcu, hem kariyerine hem de kulübe dair çarpıcı ifadeler kullandı.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU



Siyah-beyazlı formayı giymenin kendisi için ayrı bir maneviyata sahip olduğunu belirten deneyimli orta saha, bu özel süreci şu sözlerle anlattı:

"Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hala var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim."

"SİNİR KRİZİ GEÇİREBİLİYORUM"



Sahadaki hırslı yapısı ve zaman zaman maç içinde gösterdiği sert tepkilerin arkasındaki gerçek nedeni açıklayan Orkun, kulübe duyduğu derin bağın boyutunu çarpıcı bir itirafla özetledi:

"Beşiktaş'a çok özel duygular besliyorum. O yüzden de maçlarda zaman zaman sinir krizi geçirebiliyorum. Başka bir kulüpte olsam bu kadar tepki göstermem, bu kadar zoruma gitmez ama bana karşı yapılan bir haksızlıkmış gibi algılıyorum."

BU SEZONKİ İSTİKRARLI TABLOSU



Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın omurgasını oluşturan başarılı futbolcu, siyah-beyazlı formayı terlettiği 16 karşılaşmada skora 6 gol ve 4 asistlik kritik bir katkı sağlamayı başardı.