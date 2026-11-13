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Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman gerçekleştirilen minyatür kale maçın ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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