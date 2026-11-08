Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Vincenzo Italiano: Milli aradan ötürü üzgünüm

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Takımının performansından memnun olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, deplasman sorununa dikkat çekerek milli ara sonrasında daha iyi bir Beşiktaş izletmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının performansından memnun olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, özellikle Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın oyununa dikkat çekti. Deplasman performansındaki sorunlara da değinen Italiano, bu problemi çözmek için çalışacaklarını söyledi.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Karşılaşmanın değerlendirmesini yapan Vincenzo Italiano, "Bence maça iyi girdik. Yaklaşımımız iyiydi. Konsantrasyon iyiydi. 1 kişi fazla olmanın avantajını kullandık. 11'e 11 olan bölümlerde de iyiydik. Vlahovic iyiydi, Trossard iyi iş çıkardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İç sahada nasıl bir ruha sahip olduğumuzu, nasıl vites artırdığımızı herkes çok iyi biliyor. Deplasmanda problem yaşıyoruz, bunu çözeceğiz. Artı 3 puan aldık. Milli araya sakin bir şekilde giriyoruz." ifadelerini kullandı.

"TROSSARD ÇOK İYİYDİ"

Leandro Trossard'ın performansına ayrı bir parantez açan İtalyan teknik adam, Belçikalı yıldızın farklı pozisyonlarda etkili olabildiğini vurguladı.

Italiano, "Bugün Trossard çok iyiydi, Celtic maçında da çok beğendim. Daha içeriye yakın oynadı bugün. Asist de yaptı. Kanatlarda, içeride çok iyi iş çıkarıyor. Birebirleri çok efektif, akıllı bir oyuncu. Onu tebrik ediyorum." dedi.

"MİLLİ ARA SONRASI YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Milli aranın ardından kendilerini zorlu deplasmanların beklediğini belirten Vincenzo Italiano, oyuncularının takıma bir an önce dönmesini beklediğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Milli aradan ötürü üzgünüm. Oyuncular aramızdan ayrılacak. Bazı şeyleri bu arada düzeltmeyeceğiz. Milli aradan sonra zor deplasmanlar var. Oyuncuların hemen dönmesini bekliyorum. Eskisine göre daha iyi olmalıyız, milli ara sonrası yeni bir başlangıç olacak." şeklinde konuştu.