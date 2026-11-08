Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Leandro Trossard: Ritmimi buluyorum

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 asist yaparak yıldızlaşan Leandro Trossard, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcu, performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken galibiyetin takıma özgüven kazandırdığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Siyah-beyazlıların galibiyetinde Dusan Vlahovic iki golle, Belçikalı yıldız Leandro Trossard ise yaptığı 3 asistle ön plana çıktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trossard, takımın aldığı galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtirken performansını da değerlendirdi.

"BUGÜN BİR REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"

Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetin önemine dikkat çeken Belçikalı yıldız, "Bugün bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu yaptık. Goller attık, gol yemedik." ifadelerini kullandı.

"PREMIER LİG'DE FULHAM'A KARŞI 3 ASİST YAPMIŞTIM"

Dusan Vlahovic'in iki golünde de asist yapan ve Ernest Poku'nun golünde de pası veren Trossard, kariyerindeki bir diğer üç asistlik performansı da hatırlattı.

Belçikalı futbolcu, "Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir. Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı. Kendi performansımdan mutluyum. Ritmimi buluyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.