Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Emmanuel Agbadou: Böyle devam etmek istiyoruz

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Gençlerbirliği karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Milli ara öncesi kazanmanın önemine dikkat çeken Fildişi Sahilli futbolcu, takım olarak hücumda ve savunmada birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Alınan galibiyetin önemine dikkat çeken Fildişi Sahilli futbolcu, takım olarak hem hücumda hem de savunmada birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

"MİLLİ ARA ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Agbadou, "Bu galibiyet önemliydi. Milli ara öncesi önemli bir galibiyete imza attık. Sezon başında yaptıklarımızı yapmaya devam ediyoruz, yapmamız gerekiyor. Evimizde oynadığımız maçı kazanmamız çok önemliydi, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLARAK HÜCUM EDİP SAVUNMA YAPIYORUZ"

Savunmadaki takım oyununa dikkat çeken deneyimli futbolcu, "Sadece ben, Emirhan, Tiago değil, takım olarak hücum edip savunma yapıyoruz. Sezon uzun, rotasyon olacaktır, herkes süre alacaktır, herkes diri oynayacaktır. Galip geldiğimiz, gol yemediğimiz için mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz." dedi.

"MİLLİ ARA SONRASI..."

Son olarak milli ara sonrasındaki hedeflerini paylaşan Agbadou, "Son maç istediğimiz gibi gitmedi ama bu maçı kazandık. Milli ara sonrası en iyi performansımızla devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.