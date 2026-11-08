Dusan Vlahovic'ten Leandro Trossard'a esprili teşekkür! "Her hafta hediye alırım"

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Dusan Vlahovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Leandro Trossard'ın asistlerinden övgüyle bahseden Sırp yıldız, "Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona." sözleriyle dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi. Siyah-beyazlıların iki golünü kaydeden Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Alınan galibiyetin önemine dikkat çeken Sırp golcü, takımın performansını değerlendirirken Leandro Trossard'ın asistlerine de ayrı bir parantez açtı.

"GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Son haftalarda istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Vlahovic, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama galibiyet önemliydi, bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TROSSARD'A HER HAFTA HEDİYE ALIRIM"

Leandro Trossard'ın yaptığı asistlerden dolayı mutlu olduğunu belirten yıldız futbolcu, takım arkadaşına teşekkür etti.

Vlahovic, "Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır.

Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli." şeklinde konuştu.