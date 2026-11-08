Beşiktaş-Gençlerbirliği | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. Hafta)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Siyah-beyazlılar taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, son maçında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden başkent temsilcisi deplasmanda sürpriz peşinde. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Siyah-beyazlılar sahasında 3 puan ararken, son haftada 5 golle kazanan başkent ekibi zorlu deplasmanda puan peşinde. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel; Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan; Salih; İlhan, Ndidi, Orkun, Trossard; Vlahovic
Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza; Niasse, Oğulcan; Traora, Tongya, Gouveia, Mendes
BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki 8 Kasım 2026 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.